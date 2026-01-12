Политолог Светов увидел в нынешней волне протестов в Иране отражение глубоких внутренних проблем

Масштабные протесты в Иране ставят под угрозу стабильность существующей власти, предупреждают российские аналитики. Один из известных политологов, Юрий Светов, в интервью NEWS.ru подчеркнул, что нынешние беспорядки обусловлены не только внешним влиянием, но и внутренними социально-экономическими факторами.

Светов усматривает в нынешней волне демонстраций отражение глубоких внутренних проблем, таких как резкое падение курса местной валюты и высокая инфляция. Экономические потрясения заставили выйти на улицу представителей традиционного торгового класса — основную социальную группу Ирана, традиционно чуткую к изменениям на рынке.

Тем не менее политолог признает роль зарубежных игроков, включая США и Израиль, которые стремятся использовать внутренний кризис для собственных целей. Такие внешние игроки могли сыграть определенную роль в усилении протестов, однако считать их единственной причиной некорректно.

Светов рекомендует властям Ирана начать открытый диалог с населением, прислушиваться к народным нуждам и предпринимать шаги по восстановлению доверия. Только адекватная реакция властей способна восстановить спокойствие и порядок в стране.