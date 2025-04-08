Политолог Светов: увеличение оборонного бюджета США связано с поддержкой Израиля

Президент США Дональд Трамп принял решение значительно увеличить оборонный бюджет страны. Таким образом он пытается укрепить военные возможности для конкуренции с Россией и Китаем, заявил политолог Юрий Светов в беседе с « Инфо24 ».

Аналитик назвал поразительным расширение бюджета, отметив три направления для реализации средств.

«Первое — это Ближний Восток. Трамп обещал разобраться с Ираном, а также усилить поддержку Израиля», — пояснил специалист.

Эксперт также обратил внимание на Китай, чей авианосный флот вскоре может превысить размеры американского. Третье направление — соперничество с Россией. Соединенные Штаты планируют догнать РФ в разработке гиперзвуковых вооружений, модернизировать ядерную триаду и обновить ядерный арсенал, пояснил политолог.