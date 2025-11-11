Политолог Светов усомнился в вероятности того, что Саркози освободят из тюрьмы в ближайшее время

Бывший президент Франции Николя Саркози вряд ли выйдет из тюрьмы под судебный контроль в ближайшее время. Об этом заявил политолог Юрий Светов в беседе с сайтом телеканала «Звезда» .

Эксперт полагает, что заключение Саркози служит не только наказанием за финансовые проступки, но и предупреждением для политических элит.

«От Эмманюэля Макрона ждали того, что он помилует Николя Саркози, но он этого не сделал из своих побуждений. Это делается для предупреждения элите», — подчеркнул специалист.

Политолог отметил, что практика наказания бывших президентов и премьер-министров во Франции имеет долгую историю. Он напомнил о случае Пьера Береговуа, который покончил с собой после преследования за финансовые нарушения.

Напомним, Саркози был приговорен к пяти годам заключения за получение финансирования от Ливии во время своей предвыборной кампании в 2007 году. Кроме того, суд назначил ему штраф в 100 тысяч евро и запретил занимать государственные должности в течение пяти лет.