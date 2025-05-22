Политолог Светов указал на желание Трампа продолжать конфликт на Украине

Политолог Юрий Светов проанализировал позицию американского президента Дональда Трампа, отвергшего идею «безоговорочного» прекращения огня на Украине, предложенную лидерами Евросоюза. Об этом сообщил « Инфо24 ».

Аналитик посоветовал проявлять осторожность в восприятии заявлений Трампа, поскольку президент США часто меняет риторику.

«Мы постоянно слышим от Трампа много слов, но конкретных действий с его стороны пока нет. Поэтому я не придаю особого значения всем этим заявлениям», — отметил эксперт.

По мнению специалиста, американский лидер хочет продолжения конфликта на Украине. Заинтересованность в затягивании кризиса подтверждают действия Белого дома, который поддерживает военные поставки странам ЕС для дальнейшего транзита на Украину, пояснил политолог.