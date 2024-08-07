Политолог Светов: удар по авиабазе в Ираке был проверкой реакции США со стороны союзников Ирана

Российский политолог Юрий Светов в беседе с телеканалом «Звезда»прокомментировал удар по авиабазе Аль-Асад в Ираке, из-за которого пострадали как минимум пять американских военнослужащих.

По словам эксперта, это было проверкой реакции США со стороны союзников Ирана.

«Израиль уповает на „Железный купол“, а в Иране считают, что с помощью своих союзников вроде „Хезболлы“ могут перегрузить ПВО множеством дешевых, почти самодельных ракет, а потом провести мощную атаку», — сказал политолог.

Светов считает, что убийством политического лидера ХАМАС Исмаила Хании Израиль хотел продемонстрировать свои возможности.

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