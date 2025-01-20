Политолог Светов: Трамп не сможет решить украинский конфликт в ближайшее время

Российский политолог Юрий Светов считает, что вступление Дональда Трампа в должность президента США не повлияет на украинский конфликт в ближайшем будущем. Такое мнение он высказал в беседе с «Москвой 24» .

Собеседник уверен, что после инаугурации Трампа конфликт продолжится.

«Перед окончанием президентства Джо Байден успел накачать Украину оружием. Киев будет доказывать, что способен к решительному отпору», — сказал политолог.

Произносить обещания — это одно, а действовать — совершенно другое, добавил Светов.

Напомним, инаугурация 47-го президента США пройдет в Вашингтоне 20 января в 20:00 по московскому времени.