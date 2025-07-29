Политолог Светов связал желание Австрии вступить в НАТО с разрушением послевоенного порядка

Эксперт напомнил, что договор 1955 года, подписанный победителями Второй мировой войны — СССР, США, Великобританией и Францией, четко регулирует статус Австрии.

«В 1955 году, 70 лет назад, когда Австрия получила суверенитет в довоенных границах, там было жестко оговорено, <…> что Австрия не может входить ни в какие союзы с Германией», — пояснил аналитик.

По его словам, желание государства присоединиться к альянсу демонстрирует развал послевоенного миропорядка. Референдумов проводиться не будет, решение просто объявят и сделают необратимым, добавил политолог.