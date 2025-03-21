Политолог Светов: США не позволят Англии распоряжаться ядерным оружием

Власти Великобритании заявили о желании самостоятельно принимать решение об использовании ядерного оружия. В беседе с « Инфо24 » ситуацию прокомментировал политолог Юрий Светов.

По его словам, Соединенные Штаты не позволят Англии распоряжаться атомным оружием без согласования.

«Лондон не получит независимость в вопросе применения ядерного оружия, так как оно было создано при содействии американцев», — заявил аналитик.

На взгляд специалиста, устройство оснащено аппаратными технологиями, которые способны удаленно заблокировать его работу. Помимо этого, армия Великобритании не имеет собственных систем управления и наведения, напомнил Светов.