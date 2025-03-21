Политолог Светов: США не позволят Англии распоряжаться ядерным оружием
Власти Великобритании заявили о желании самостоятельно принимать решение об использовании ядерного оружия. В беседе с «Инфо24» ситуацию прокомментировал политолог Юрий Светов.
По его словам, Соединенные Штаты не позволят Англии распоряжаться атомным оружием без согласования.
«Лондон не получит независимость в вопросе применения ядерного оружия, так как оно было создано при содействии американцев», — заявил аналитик.
На взгляд специалиста, устройство оснащено аппаратными технологиями, которые способны удаленно заблокировать его работу. Помимо этого, армия Великобритании не имеет собственных систем управления и наведения, напомнил Светов.