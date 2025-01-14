Политолог Светов: разговор Путина и Трампа может касаться нового миропорядка

Возможные телефонные переговоры президента России Владимира Путина и избранного лидера США Дональда Трампа могут затрагивать темы международной политики в целом, а не Украины. Таким мнением поделился политолог и журналист Юрий Светов в эфире ОТР .

Специалист предположил, главы двух стран будут вести диалог о новом миропорядке и гарантиях безопасности в нем. Украина в этом разговоре займет важное, однако далеко не определяющее место.

Телефонные переговоры Путина и Трампа могут состояться в течение ближайшего месяца, добавил Светов. Подготовку к ним анонсировал будущий помощник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц.