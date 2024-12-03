Политолог Светов оценил слова Трампа о том, что он может превратить Канаду в 51-й штат США

Политолог Юрий Светов оценил слова новоизбранного президента США Дональда Трампа о том, что тот может превратить Канаду в 51-й штат США. Об этом сообщил RT .

Собеседник считает, что Трамп таким образом решил ответить на заявления конгрессменов-демократов, что пять или шесть штатов во главе со штатом Нью-Йорк должны присоединиться к Канаде ради спасения демократии. Светов уверен, что такие слова, которые произнес Трамп, для политики не совсем уместны.

«Для политики это не совсем уместно. Но если Трампу кажется, что принесет своей результат, то он будет продолжать набор своих угроз», — считает он.

По мнению политолога, Вашингтон всегда пускает в ход «большую дубинку», когда властям кажется что-то неправильным.