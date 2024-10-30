Политолог Светов объяснил разногласия между Дудой и Сикорским тем, что они относятся к разным политическим силам

Российский политолог Юрий Светов в беседе с телеканалом «Звезда» объяснил разногласия между президентом Польши Анджеем Дудой и главой МИД страны Радославом Сикорским по поводу закрытия российского генконсульства в Познани тем, что политики относятся к разным силам.

Он отметил, что Дуда, на фоне приближения окончания президентского срока, занял более аккуратную позицию. Сикорский же, по словам Светова, видит в российском диппредставительстве источник негативного влияния на общество страны.

«Им хочется воздвигнуть информационный и даже ментальный забор, чтобы поляки даже не знали о существовании России», — считает политолог.

Если закрытие генконсульства в Познани все же произойдет, то в ответ российские власти закроют польское диппредставительство в Санкт-Петербурге, сказал политолог.