Политолог Светов: наземная операция в Ливане не избавит Израиль от существующих угроз

Наземная операция в Ливане не поможет Израилю одержать победу над движением «Хезболла». Такое мнение высказал политолог Юрий Светов в беседе с « Инфо24 ».

По его словам, с помощью вторжения Израиль не способен избавиться от существующих угроз. Всегда могут появиться новые организации и объединения.

Единственный вариант решения проблемы в данном случае — создание палестинского государства, отметил эксперт.