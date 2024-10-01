Политолог Светов: наземная операция в Ливане не избавит Израиль от существующих угроз

Наземная операция в Ливане не поможет Израилю одержать победу над движением «Хезболла». Такое мнение высказал политолог Юрий Светов в беседе с «Инфо24».

По его словам, с помощью вторжения Израиль не способен избавиться от существующих угроз. Всегда могут появиться новые организации и объединения.

Единственный вариант решения проблемы в данном случае — создание палестинского государства, отметил эксперт.

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