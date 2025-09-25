Политолог Юрий Светов в интервью RT обратился к теме коррупции, связанной с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Ее прошлое не стало препятствием для повторного выдвижения и утверждения на посту руководителя ЕС, отметил эксперт.

По его словам, еще будучи министром обороны ФРГ, фон дер Ляйен оказалась вовлечена в коррупционные схемы, однако это обстоятельство не помешало ей занять высшую должность в европейской структуре.

«Истории всплывали с закупкой вакцин. Депутаты об этом поговорили, а потом за нее проголосовали и снова назначили. То есть четко показано: коррупционер, который наш, может занимать эти должности», — отметил аналитик.

Более того, Светов обратил внимание на некое удобство фигур с подобным прошлым. Политолог назвал их «теми ниточками», которыми удобно манипулировать, добиваясь нужных решений.