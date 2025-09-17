Политолог Светов напомнил, что Эстония в числе первых сообщила о заморозке российских активов

Власти Эстонии могут начать продажу автомобилей, припаркованных более трех суток возле контрольно-пропускного пункта на границе с Россией. В беседе с RT ситуацию прокомментировал политолог Юрий Светов.

«Если есть возможность заработать на украденном у других имуществе, то почему бы (Эстонии - прим. ред. ) не сделать этого?» — иронично высказался аналитик.

Специалист напомнил о предшествующих действиях Эстонии, которая одной из первых заявила о заморозке российских активов и направлении их на Украину. По словам эксперта, местные власти захватывают имущество православных храмов и покушаются на собственность российских дипломатов.