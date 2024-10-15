Политолог Светов: Марк Рютте своим заявлением решил продемонстрировать намерение поддерживать Украину

Марк Рютте своим заявлением о том, что новое командование НАТО в Германии «приведет к переменам» на поле боя в украинском конфликте, решил продемонстрировать намерение поддерживать Украину. Об этом RT сообщил политолог Юрий Светов.

Собеседник заметил, что многие страны уже начали признаваться в отсутствии запасов оружия, которые можно было бы передать Украине. При этом он добавил, что слова нового генсека НАТО можно расценивать, как информационный шум.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте пообещал, что Украина со временем станет членом альянса. До этого он побывал в Киеве с официальным визитом.