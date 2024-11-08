Политолог Светов: исходные позиции «сделки» США по Украине далеки от того, о чем можно говорить

Time опубликовал статью о заинтересованности РФ в решении избранного президента США Дональда Трампа заключить «сделку» по Украине. В беседе с RT новость прокомментировал политолог Юрий Светов.

Эксперт заявил, что российская сторона заключает не сделки, а международные соглашения и договоры.

«Это они для себя пусть придержат словечки вроде „сделки“. <…> Президент Путин вчера на „Валдае“ подробно объяснил. <…> Он ответил, что мы готовы к переговорам и не мы их прерывали», — высказался специалист.

В настоящее время исходные позиции «сделки», добавил Светов, далеки от того, о чем действительно можно говорить. Так, перечень пунктов не содержит информацию об отмене санкций, обратил внимание политолог.