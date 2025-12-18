Политолог Светов допустил, что на саммите в Брюсселе ЕС обсудит идею создания С5

Политолог Юрий Светов поделился с NEWS.ru мыслями относительно тематики грядущего саммита Европейского союза в Брюсселе.

По его оценке, лидеры стран ЕС намерены обсудить ряд важных вопросов, касающихся внутренних экономических проблем и перспектив формирования нового международного объединения, которое условно называют «Ключевой пятеркой» (C5).

«Будут ли европейцы обсуждать вопросы конфискации наших активов или не будут, увидим в течение дня. Здесь главное — сама цель обсуждений — оказать давление на Россию», — отметил аналитик.

При этом он предположил, что соответствующие вопросы останутся за пределами публичной дискуссии.