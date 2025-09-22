Политолог Суздальцев сравнил экономики США и Китая с сиамскими близнецами

Экономика США и Китая похожа на связанного родственника: любые решения одной стороны ощутимо влияют на вторую. Политолог Андрей Суздальцев в беседе с ИА НСН выразил мнение, что отношения напоминают состояние «сиамских близнецов».

Как отметил эксперт, Дональд Трамп стремится уменьшить американскую зависимость от китайской продукции, перенося производство обратно в Штаты. Однако реализовать этот замысел крайне сложно, учитывая масштабы торговых потоков.

Подтверждение гибкости подхода – временное прекращение военных поставок на Тайвань стоимостью почти полмиллиарда долларов. Этот шаг воспринимается как символический акт примирения накануне встречи глав двух держав на саммите АТЭС, добавил Суздальцев.

Несмотря на публичные угрозы и требования снизить пошлины, реальность показывает необходимость компромиссов. Глубокая интеграция экономик обусловливает наличие серьезных ограничений для радикальных шагов против Китая. Таким образом, ожидается скорое достижение взаимоприемлемых соглашений между странами, подчеркнул политолог.