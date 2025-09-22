Политолог Суздальцев отметил, что захват авиабазы Баграм приведет к масштабной войне в Афганистане

Соединенные Штаты хотят вернуть афганскую авиабазу Баграм, покинутую в 2021 году, однако это приведет к полномасштабной войне. Таким мнением поделился политолог Андрей Суздальцев в комментарии ИА НСН .

«Эту базу построили советские войска. База очень ценная, там принимаются любые типы самолетов, это единственная такая авиационная база между Ираном и Пакистаном. Это очень сильный рычаг давления и контроля над регионом, включая Китай», — отметил специалист.

Он добавил, что возврат базы возможен только силой, для этого потребуется большое количество войск и бомбардировочные удары, предупредил эксперт. Такое действие вызовет новую крупномасштабную войну в регионе, подчеркнул Суздальцев.