Политолог Суздальцев назвал Орбана идеальным переговорщиком по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан — лучший кандидат на роль переговорщика по Украине, так как одновремено представляет и НАТО, и ЕС. Таким мнением с URA.RU поделился российский политолог Андрей Суздальцев.

По его словам, Орбан бы в качестве переговорщика точно имел успех с дипломатической точки зрения. Однако у него много конкурентов.

«Не только [председатель КНР] Си Цзиньпин и президент Турции Эрдоган, но и африканские страны предлагают свое посредничество. Весь мир», — подчеркнул политолог.

Он добавил, что Орбан в перспективе все еще может занять этот пост. Но для начала нужно дождаться каких-то подвижек в области переговоров.