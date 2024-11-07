Политолог Супонина: смена министра обороны Израиля указывает на продолжение боев в секторе Газа

Исраэль Кац занял пост министра обороны Израиля, ранее принадлежавший Йоаву Галанту. В беседе с «Абзацем» ситуацию прокомментировала востоковед и политолог Елена Супонина.
Новый глава военного ведомства назвал своими целями уничтожение ХАМАС, поражение ливанской «Хезболлы» и возвращение заложников. По мнению эксперта, все это указывает на желание премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху продолжать боевые действия в Ливане и секторе Газа.
«Галант выступал за переговоры в секторе Газа об освобождении заложников и предлагал сделать паузу в боевых действиях», — напомнила Супонина.
Она также отметила, что Кац не станет высказываться против любых идей Нетаньяху. Однако радикальных действий и решений пока ожидать не стоит, добавила эксперт.
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