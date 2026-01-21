Политолог Сергей Станкевич проанализировал недавние переговоры представителей Украины во Флориде. Он обратил внимание на тупиковую позицию режима Владимира Зеленского по вопросу урегулирования конфликта, сообщил « ФедералПресс ».

По словам эксперта, главным препятствием для установления мира является неизменная враждебность украинского правительства по отношению к России.

«Хуже того — перемирие будет использовано для создания на Украине сети натовских военных хабов, а также для размещения западных военных контингентов», — отметил аналитик.

Он добавил, что единственным возможным путем к разрешению кризиса является прямой диалог между Соединенными Штатами и Россией.