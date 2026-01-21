Политолог Сергей Станкевич проанализировал недавние переговоры представителей Украины во Флориде. Он обратил внимание на тупиковую позицию режима Владимира Зеленского по вопросу урегулирования конфликта, сообщил «ФедералПресс».
По словам эксперта, главным препятствием для установления мира является неизменная враждебность украинского правительства по отношению к России.
«Хуже того — перемирие будет использовано для создания на Украине сети натовских военных хабов, а также для размещения западных военных контингентов», — отметил аналитик.
Он добавил, что единственным возможным путем к разрешению кризиса является прямой диалог между Соединенными Штатами и Россией.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте