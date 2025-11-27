Политолог Станкевич назвал доверительными отношения России и Киргизии

Президент России Владимир Путин прибыл в Киргизию с официальным трехдневным визитом, в рамках которого запланировано участие в саммите ОДКБ. Политолог Сергей Станкевич поделился мнением о значимости данной поездки, сообщил « ФедералПресс ».

По словам эксперта, российско-киргизские взаимоотношения характеризуются высоким уровнем доверия и дружбы, подкрепленным стратегическим сотрудничеством.

«Небольшая по территории и населению страна крайне важно расположена. Это своеобразный вход в обширную Ферганскую долину — к важнейшему межгосударственному перекрестку и „пороховой бочке“ Центральной Азии», — отметил аналитик.

Он пояснил, что регион объединяет границы Киргизии, Узбекистана и Таджикистана, представляя собой ключевой транспортный коридор и арену взаимодействия интересов крупных мировых игроков.