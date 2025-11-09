Политолог Солонников выразил мнение, что Венгрия может отказаться от российских энергоресурсов

Политолог Дмитрий Солонников в интервью «Газете.Ru» выразил мнение, что Венгрия может отказаться от российских энергоресурсов, если США предложат выгодные условия для импорта нефти. Он подчеркнул, что венгерский премьер Виктор Орбан не является пророссийским политиком и предпочитает поддерживать хорошие отношения с администрацией Дональда Трампа.

Солонников отметил, что Венгрия может начать закупать нефть из США, разгружаемую в портах Италии или других морских стран Европы. Он также указал, что Орбан находится под давлением со стороны Брюсселя и нуждается в поддержке США, особенно в преддверии предстоящих выборов.

Таким образом, эксперт полагает, что при наличии выгодной альтернативы Венгрия может легко отказаться от российских энергоресурсов, что отразится на энергетической безопасности и экономике страны.