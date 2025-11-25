Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт проинформировала о том, что США прекратили финансирование конфликта на территории Украины согласно распоряжению Дональда Трампа. Политолог Дмитрий Солонников в беседе с ОТР сообщил, что ранее американский лидер уже делал подобные заявления.

Политолог отметил, что высказывания Трампа давно утратили свою значимость в рамках международного политического контекста.

По мнению Дмитрия Солонникова, позиция американского лидера часто меняется, и ему удается избежать ответственности за любые противоречивые решения. Он также подтвердил, что данное заявление соответствует предыдущим заявлениям Трампа относительно прекращения финансовой поддержки Украины.