Политолог Солонников объяснил, что заменить Джо Байдена на Камалу Харрис могли из-за плохого самочувствия президента

Политолог Дмитрий Солонников в разговоре с «Абзацем» высказал предположение, что замену Джо Байдена на Камалу Харрис в президентской гонке могут обсуждать из-за неуверенности в его способности дожить до выборов в ноябре. Тем не менее, на текущий момент, вероятно, он остается жив.

Если Байден уйдет из жизни, его полномочия перейдут к вице-президенту Харрис, и это не приведет к значительным изменениям в политике США, отметил эксперт. Он отметил, что смерть Байдена не вызовет резких перемен для страны. Потому что он стал неким символом тех решений, которые принимались от его имени, и этот символ оказался довольно успешным.

Процесс управления останется прежним, просто поменяется лицо. Харрис станет новым «аватаром», но у нее нет ни опыта в управлении страной, ни широкого кругозора, ни глубокого понимания мирового развития. Она хороша в политических играх и использует гендерно-расовую повестку для продвижения, но в вопросах международной политики и экономики у нее недостаточно знаний. Поэтому ключевые решения будут приниматься другими людьми, а она будет их только озвучивать, добавил Солонников.