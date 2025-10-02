Политолог Солонников назвал переброску самолетов на Ближний Восток демонстрацией силы и влияния со стороны США

Недавно США направили свои самолеты-заправщики на территорию Ближнего Востока. Этот шаг является демонстрацией силы и влияния сразу нескольким игрокам региона. Такое мнение высказал директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников в эфире ОТР .

По словам эксперта, самолеты направлены не только против ХАМАС, но также служат сигналом для арабских государств Персидского залива. Это своего рода подтверждение роли США как доминирующей военной силы в регионе, несмотря на слухи о возможном сокращении американского присутствия.

Солонников подчеркнул, что подобная активность свидетельствует о намерении Вашингтона сохранить контроль над ситуацией даже в условиях реализации новых планов, касающихся сектора Газа, где предполагается активное участие американских частных военных компаний и военного контингента.