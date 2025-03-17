Политолог Соколова: протесты в Сербии развиваются мирно и вскоре пойдут на спад

Население Сербии заинтересовано в стабилизации ситуации в стране, поэтом в скором времени протесты могут пойти на спад. Сейчас они удерживаются в мирном ключе. Таким мнением поделилась научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Полина Соколова в разговоре с ИА НСН.
Она также отметила грамотные и корректные действия полицейских, несмотря на то, что протестные акции официально не согласованы.
«Государство уважает волю народа к выражению своей политической активности на улице. Надеюсь, что удастся сохранить мирный характер протестного движения», — добавила Соколова.
По словам политолога, дестабилизировать обстановку в Сербии могут лишь провокаторы.
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