Политолог Соколова: протесты в Сербии развиваются мирно и вскоре пойдут на спад

Население Сербии заинтересовано в стабилизации ситуации в стране, поэтом в скором времени протесты могут пойти на спад. Сейчас они удерживаются в мирном ключе. Таким мнением поделилась научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Полина Соколова в разговоре с ИА НСН .

Она также отметила грамотные и корректные действия полицейских, несмотря на то, что протестные акции официально не согласованы.

«Государство уважает волю народа к выражению своей политической активности на улице. Надеюсь, что удастся сохранить мирный характер протестного движения», — добавила Соколова.

По словам политолога, дестабилизировать обстановку в Сербии могут лишь провокаторы.