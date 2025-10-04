Политолог Владимир Скачко в интервью газете «Взгляд» проанализировал ситуацию вокруг проекта «стены дронов», предложенного некоторыми странами Евросоюза. По его мнению, дискуссия вокруг проекта обнажила раскол в монолитном европейском пространстве.

Скачко отметил, что концепция «стены дронов» вызывает возражения в Западной Европе, поскольку она воспринимается как попытка перенести центры власти и влияния в восточную часть континента. Отдельные государства, такие как Франция и Германия, имеют собственные мотивы для противодействия проекту.

Эммануэль Макрон, по словам политолога, рассчитывает на продвижение своей карьеры в структурах Евросоюза после окончания президентского срока. Для этого ему важно ослабить конкурентов, таких как Урсула фон дер Ляйен, которая может выиграть от реализации проекта «стены дронов». Это обстоятельство делает Париж активным участником дискуссии и критиком проекта.

Что касается Германии, то страна стремится сохранить статус ведущего индустриального двигателя Европы и не допустить усиления восточного крыла НАТО, сообщил он.