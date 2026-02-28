Политолог Скачко указал на желание Украины расшатать ситуацию в Венгрии
Политолог Владимир Скачко указал на попытки Украины спровоцировать напряжение на украино-венгерской границе и расшатать ситуацию в Будапеште. Об этом сообщил «Взгляд».
По словам эксперта, цель украинской стороны заключается в ослаблении позиций действующего премьер-министра Виктора Орбана.
«В Будапеште прекрасно понимают, что Украина вполне может пойти дальше перекрытия нефтепровода „Дружба“ и решиться на боевые провокации против критически важных энергообъектов республики», — отметил аналитик.
Однако, как подчеркивает эксперт, украинская стратегия недооценивает настроения венгерского населения. Граждане поддерживают меры по защите национального суверенитета, независимо от политических предпочтений.