Политолог Синельников-Оришак заявил, что украинский конфликт превратился в камень преткновения для Трампа

Политолог Михаил Синельников-Оришак в беседе с сайтом «Ридус» предупредил, что ситуация вокруг Украины создает серьезные политические сложности для президента США Дональда Трампа.

По словам эксперта, успешное завершение конфликта оказалось сложнее, чем предполагалось ранее.

«Противоборствующие стороны имеют фундаментальные противоречия. Договориться непросто, особенно по поводу территорий. Ведь одна сторона еще не настолько выиграла, чтобы добиться желаемого, а вторая сторона не настолько проиграла, чтобы идти на большие уступки», — отметил специалист.

Для достижения реальных успехов в разрешении украинского кризиса потребуется политическая воля и готовность обеих сторон пересмотреть свои подходы. Пока этого не произойдет, украинский конфликт останется препятствием для успешной внешнеполитической стратегии США, заключил Синельников-Оришак.