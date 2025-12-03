Политолог Синельников-Оришак заявил, что Трамп планирует заверить конфликт на Украине к лету 2026 года

Американский лидер Дональд Трамп стремится завершить боевые действия на территории Украины к началу лета следующего года. Об этом завил политолог Михаил Синельников-Оришак в интервью «Ридусу» .

По его мнению, президент США намерен воспользоваться предстоящими юбилеями и важным политическим событием — празднованием 250-летия американской независимости, которое состоится 4 июля 2026 года. Для достижения этой цели продолжаются активные переговоры между представителями администрации Трампа и руководством России, включая президента Владимира Путина.

Синельников-Оришак подчеркнул, что ключевым вопросом остается проблема территорий. Украина настаивает на выводе войск из Донбасса, однако реализовать это требование пока невозможно ввиду отсутствия консенсуса сторон.

Тем временем Россия сохраняет готовность поддерживать процесс переговоров, стремясь избежать обострения ситуации. Политолог полагает, что возможны компромиссы, позволяющие достигнуть хотя бы временного урегулирования кризиса.