Политолог Синельников-Оришак усомнился в вероятности вторжения США в Венесуэлу

Политолог Михаил Синельников-Оришак в беседе с «Ридусом» высказался скептически относительно перспектив военной агрессии США против Венесуэлы.

Специалист сослался на низкую заинтересованность Соединенных Штатов в ресурсах южноамериканской республики и нежелательность риска ухудшения внутриполитической ситуации внутри самой Венесуэлы. Американскому руководству невыгодна эскалация напряженности накануне важных исторических дат, подчеркнул эксперт.

Вместе с тем, Синельников-Оришак добавил, что давление на Венесуэлу продолжится путем отправки боевых кораблей в регион.