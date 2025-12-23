Политолог Синельников-Оришак усомнился в вероятности успешного осуществления процедуры импичмента в отношении Трампа

Синельников-Оришак выразил сомнения относительно вероятности успешного осуществления процедуры импичмента со стороны демократов. По его словам, данная мера требует значительных усилий и сложных юридических действий, что сделает ее проведение проблематичным. Кроме того, инициация импичмента несет значительные политические риски, способные нанести ущерб репутации государства.

По его мнению, негативные последствия для Трампа вероятнее проявятся после завершения его президентских полномочий. Демократическая партия намерена напомнить обществу о многочисленных скандалах, окружающих деятельность главы Белого дома, включая обвинения в финансовых нарушениях и манипуляциях с благотворительными фондами. Синельников-Оришак полагает, что санкции могут затронуть и членов администрации Трампа, получивших власть благодаря поддержке президента.