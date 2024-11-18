Политолог Синельников-Оришак: Трампу будет несложно отменить решение Байдена по ATACMS

Действующий президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары тактическими баллистическими ракетами ATACMS по территории России. Избранному лидеру Дональду Трампу будет несложно отменить это решение, заявил американист Михаил Синельников-Оришак в беседе с « Ридусом ».

По словам политолога, Трамп может признать данное постановление недействительным, когда официально вступит в должность. Напомним, инаугурация назначена на 20 января.

Специалист предположил, что после процедуры на первый план выйдет вопрос о большой сделке с Россией по Украине. Однако есть вероятность начала нового витка эскалации, добавил Синельников-Оришак.