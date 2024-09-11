Политолог Синельников-Оришак: Трамп проиграл дебаты с Харрис

Американист Михаил Синельников-Оришак прокомментировал итоги дебатов кандидатов на пост президента США Дональда Трампа и Камалы Харрис. Об этом сообщил « Ридус ».

По мнению эксперта, победителем вышла представительница Демократической партии, которая «взяла дебаты в свои руки».

«Меня, если честно, несколько удивляет, почему многие считали, что Харрис должна обязательно плохо себя показать на дебатах. Она, между прочим, была генеральным прокурором Калифорнии», — высказался специалист.

На взгляд Синельникова-Оришака, Трамп показал себя щенком. Он часто повторялся и затрагивал неактуальные темы, пояснил политолог.