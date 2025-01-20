Политолог Синельников-Оришак: при неудачах Трамп быстро теряет интерес к вопросу

Избранный президент США Дональд Трамп известен своим стремлением к быстрым результатам и переменчивостью интересов. Об этом заявил политолог Михаил Синельников-Оришак в беседе с сайтом телеканала «Звезда».
Эксперт призвал учитывать указанные особенности при оценке потенциальных взаимоотношений между Соединенными Штатами и Россией.
«Если у Трампа что-то быстро не получается, он столь же быстро остывает и забывает про это. Надо иметь это в виду, как и то, что большинство обещаний Трампа так и останутся его обещаниями», — отметил политолог.
Он также прокомментировал сценарий с возможной отменой санкций. В таком случае американцы непременно потребуют чего-то взамен, считает специалист.
Хирурги впервые удалили опухоль мозга через глазницу пациента
Почти 13 тысяч пар забронировали дату бракосочетания в Подмосковье в 2025 году
Прием заявок на чемпионат «Абилимпикс» начался в Подмосковье
Чемпионат по агрономии среди школьников пройдет в Подмосковье в феврале
Более 56 тысяч тонн свеклы собрали в Подмосковье в 2024 году
Стало известно имя женщины, которую нашли убитой в «Запорожце» Куценко
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте