Политолог Синельников-Оришак: ограничения по въезду в США не будут реализованы

Эксперт выразил сомнение в полномасштабной реализации данной инициативы, назвав ее «очередным проектом, порожденным нынешней администрацией».

«Проект наверняка будет опротестован судами. Уже на стадии внесения к нему возникают вопросы, потому что в том виде, в каком он опубликован, он будет иметь явные противоречия», — сказал собеседник.

Синельников-Оришак предположил, что ограничения, скорее всего, не будут введены в той форме, которую предполагает Госдепартамент.