Политолог Синельников-Оришак назвал приостановление розыгрыша грин-карт нелепой причудой Трампа

Политолог Михаил Синельников-Оришак выразил уверенность, что Соединенные Штаты восстановят процедуру розыгрыша грин-карт вскоре после Нового года. Об этом сообщил « Ридус ».

Соответствующее решение принял президент США Дональд Трамп. Поводом стали подозрения относительно причастности иностранца, прибывшего в страну именно через данную программу, к ситуации со стрельбой в Брауновском университете.

«Это очередная нелепая причуда Дональда Трампа. Держать паузу можно достаточно долго, но не думаю, что Трампу такое позволят», — отметил аналитик.

Он допустил возобновление розыгрыша уже через несколько месяцев и напомнил, что сама лотерея — один из символов Соединенных Штатов.