Политолог Синельников-Оришак назвал ничтожными угрозы Трампа в адрес БРИКС

Ни при каких условиях Дональд Трамп, победивший на выборах в США, на сможет ввести 100% пошлины на товары из стран БРИКС. Об этом «Ридусу » сообщил политолог-американист Михаил Синельников-Оришак.

По его словам, это заведомо пустые угрозы по аналогии с последним китайским предупреждением. Никто не позволит Трампу превратить их в жизнь. Поэтому введение 100% пошли для товаров из стран БРИКС так и останется словами.

Кроме того, политолог отметил, что подобные слова выдают узость мышления Трампа, потому что он действует, скорее, как бизнесмен, а не как хороший политик. Последние говорят на языке компромисса, а не угроз, подчеркнул эксперт.