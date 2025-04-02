Политолог Синельников-Оришак: деятельность DOGE говорит о некомпетентности команды Трампа

Президент США Дональд Трамп заявил о скором прекращении работы Департамента по повышению эффективности работы правительства (DOGE). Деятельность этого ведомства указывает на некомпетентность команды американского лидера. Таким мнением в разговоре с «Ридусом» поделился политолог Михаил Синельников-Оришак.

Эксперт предположил, что Трампа окружает собрание случайных людей.

«Они начали пытаться громить структуры своих противников из Демократической партии. При этом каких-то своих структур, которые должны прийти на смену, у Трампа и курирующего DOGE бизнесмена Илона Маска, судя по всему, нет», — высказался американист.

Синельников-Оришак добавил, что на этом фоне представители Демократической партии могут занимать выжидательную позицию, чтобы дать приближенном Трампа самостоятельно совершить ошибки.