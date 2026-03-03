Гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» выразил мнение о внешнеполитической стратегии США и ее влиянии на мировую экономику. Он подчеркнул, что администрация Дональда Трампа продолжает вмешиваться в международные дела, несмотря на заявления о сосредоточенности на внутренних проблемах.

Симонов указал на двойственность американской политики, которая сочетает стремление к миру и стремление к господству на мировой арене.

Стратегия США направлена на поддержание статуса мировой сверхдержавы и поддержание контроля над ключевыми регионами мира. Симонов подчеркнул, что Китай и другие страны должны учитывать эту реальность и готовиться к возможным изменениям в международной обстановке. Укрепление собственных экономик и развитие сотрудничества с другими странами помогут минимизировать риски и создать условия для устойчивого развития.