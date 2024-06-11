Политолог Силкина: Армения продолжит отстраняться от участия в деятельности ОДКБ

Российский политолог Марина Силкина в беседе с изданием «Подмосковье сегодня» прокомментировала отказ Армении платить взнос в ОДКБ.

По словам эксперта, такое решение Еревана не приведет к распаду блока, поскольку есть и другие страны-участники, которые исправно отдают свою часть взносов. Другое дело, что власти Армении продолжат отстраняться от участия в деятельности ОДКБ.

«Я считаю, что ОДКБ открыта для сотрудничества с другими странами … туда будут подавать заявки и другие государства, дружественные РФ», — процитировал Силкину kp.ru.

В заключение политолог не исключила выход Армении из блока.