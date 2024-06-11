Политолог Силкина: Армения продолжит отстраняться от участия в деятельности ОДКБ

Российский политолог Марина Силкина в беседе с изданием «Подмосковье сегодня» прокомментировала отказ Армении платить взнос в ОДКБ.

По словам эксперта, такое решение Еревана не приведет к распаду блока, поскольку есть и другие страны-участники, которые исправно отдают свою часть взносов. Другое дело, что власти Армении продолжат отстраняться от участия в деятельности ОДКБ.

«Я считаю, что ОДКБ открыта для сотрудничества с другими странами … туда будут подавать заявки и другие государства, дружественные РФ», — процитировал Силкину kp.ru.

В заключение политолог не исключила выход Армении из блока.

Скандал на фоне аутизма. Родители детей с особенностями хотят подать на врача в суд

Очевидный тренд. Почему Илон Маск запретил сотрудникам использовать телефоны с ИИ?

Наводнения, разрушения и загрязнение воды. Каким будет мегаливень Москве

Устроят бойню. НАТО решил втянуть Молдавию в конфликт с Украиной

Вирус Трояновой: почему они сходят с ума

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте