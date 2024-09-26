Политолог Силаев заявил, что элиты Абхазии боятся воссоединения с Грузией

Элиты Абхазии выражают опасения по поводу возможного воссоединения с Грузией. Такое мнение «Ридусу» озвучил Николай Силаев, старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО, комментируя заявление премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, адресованное жителям Абхазии и Южной Осетии.

В ходе своего выступления на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Кобахидзе призвал абхазов и осетин к совместной жизни в единой и процветающей Грузии.

Однако абхазские элиты придерживаются диаметрально противоположной позиции. Они добились независимости своего государства и настроены на его защиту, опасаясь, что кто-то может попытаться забрать их достижения. Эти страхи касаются не только Грузии, но и России. Поэтому, по мнению Силаева, в настоящее время нет никаких реальных оснований для воссоединения трех республик в рамках Грузинской ССР.