Политолог Силаев рассказал, что Индия заранее приняла решение о блокировке заявки Азербайджана по ШОС
Ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев допустил, что решение Индии о недопущении Азербайджана в состав Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) было предварительно подготовлено. Об этом сообщил «Ридус».
На взгляд аналитика, громкое выступление азербайджанского президента Ильхама Алиева не повлияло на конечный результат.
«Ильхам Алиев позволил себе агрессивный выпад в адрес Индии, чтобы выйти из неудобной для себя ситуации. Решение о блокировке заявки Азербайджана было принято заранее», — отметил политолог.
По его словам, личность Алиева с ситуацией не связана. Зато теперь, после поздравления Пакистана с победой, у него появилась удобная версия объяснения, почему Индия возражает против принятия Азербайджана в ряды ШОС.