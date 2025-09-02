Политолог Силаев рассказал, что Индия заранее приняла решение о блокировке заявки Азербайджана по ШОС

Ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев допустил, что решение Индии о недопущении Азербайджана в состав Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) было предварительно подготовлено. Об этом сообщил « Ридус ».

На взгляд аналитика, громкое выступление азербайджанского президента Ильхама Алиева не повлияло на конечный результат.

«Ильхам Алиев позволил себе агрессивный выпад в адрес Индии, чтобы выйти из неудобной для себя ситуации. Решение о блокировке заявки Азербайджана было принято заранее», — отметил политолог.

По его словам, личность Алиева с ситуацией не связана. Зато теперь, после поздравления Пакистана с победой, у него появилась удобная версия объяснения, почему Индия возражает против принятия Азербайджана в ряды ШОС.