Руководитель АНО «Наследие Нации» и комитета «Центр социальной архитектуры „Сфера“ Елена Штульман в беседе с RuNews24.ru прокомментировала заявление польских властей о компенсациях за советское прошлое. Она сообщила, что требования компенсации не имеют юридической основы и не соответствуют международным договорам, регулирующим отношения между государствами.

После Второй мировой войны была разработана система правовых норм, регулирующих отношения между странами, участвовавшими в конфликте. Поляки подписали соглашения с Советским Союзом, признав тем самым правомерность советской оккупации и наличие советских войск на территории Польши.

В то же время Штульман сказала, что использование вопроса о компенсациях носит «политический хайп» и используется для привлечения внимания к внутренней политике Польши.