Политолог и независимый журналист Грегор Шпицен заявил сайту телеканала «Звезда» , что жители Германии не поддерживают воинственный настрой своего руководства, несмотря на агрессивные высказывания отдельных лиц в социальных сетях и комментариях к статьям крупных изданий.

Сейчас Германия переживает серьезный экономический спад, вызванный отказом от дешевых ресурсов из России, подчеркнул Шпицен.

«Абсолютно никто в Германии милитаристский угар Мерца не поддерживает», – сказал политолог.

Жители недовольны снижением уровня жизни и сокращением доходов вследствие притока мигрантов и перехода на единую европейскую валюту. Все ключевые сектора экономики ФРГ оказались в глубоком кризисе, добавил собеседник.