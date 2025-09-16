Политолог Шпицен заявил, что никто в Германии не поддерживает «милитаристский угар» Мерца
Политолог и независимый журналист Грегор Шпицен заявил сайту телеканала «Звезда», что жители Германии не поддерживают воинственный настрой своего руководства, несмотря на агрессивные высказывания отдельных лиц в социальных сетях и комментариях к статьям крупных изданий.
Сейчас Германия переживает серьезный экономический спад, вызванный отказом от дешевых ресурсов из России, подчеркнул Шпицен.
«Абсолютно никто в Германии милитаристский угар Мерца не поддерживает», – сказал политолог.
Жители недовольны снижением уровня жизни и сокращением доходов вследствие притока мигрантов и перехода на единую европейскую валюту. Все ключевые сектора экономики ФРГ оказались в глубоком кризисе, добавил собеседник.