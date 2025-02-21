Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц уходит со своего поста с худшим личным рейтингом в истории страны — около 22-23%. Об этом заявил политолог Грегор Шпицен в беседе с сайтом телеканала « Звезда ».

Эксперт охарактеризовал деятельность правительства «светофорной коалиции», в состав которой входили представители Социал-демократической партии, Свободной демократической партии и партии «Зеленые», как неудачную. Объединение не смогло эффективно реализовать проекты ни в экономике, ни во внешней политике, считает специалист.

По словам политолога, среди молодежи остается группа сторонников «Зеленых», которые воспринимают партию как альтернативу политическому мейнстриму. На самом деле «Зеленые» продвигают интересы Демократической партии США, акцентируя внимание на гендерной и климатической повестке, считает Шпицен.