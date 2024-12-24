Европейский союз и НАТО устали от регулярных ультимативных требований и оскорблений со стороны украинских властей. Об этом говорит просьба генерального секретаря альянса Марка Рютте к Владимиру Зеленскому о прекращении критики канцлера Германии Олафа Шольца. Таким мнением поделился немецкий политолог Грегор Шпицен в интервью сайту телеканала «Звезда».
Специалист отметил, что Шольц не стал обращать внимание на эти высказывания, однако многие немцы восприняли слова представителей киевского режима как оскорбление в адрес всей Германии.
Шпицен добавил, что украинскому правительству с каждым заявлением Зеленского будет все сложнее восстанавливать сотрудничество с европейскими политиками, находящимися у власти.
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