Интерес исследователей к телу как фактору политики получил новый импульс после выхода двух крупных публикаций. Среди них — книга российского ученого Алексея Кыласова, которая исследует историю и философию вопроса, а также англоязычная книга о биополитике войны, которую выпустил эмигрант Сергей Медведев*. Политолог Светлана Шорохова рассказала «Свободной Прессе» , что видит причину повышенного интереса в кризисе идентичности современной цивилизации.

По словам декана факультета международных отношений и геополитики Университета мировых цивилизаций, углубление кризиса самоидентификации в современном обществе вызывает растущую потребность осмыслить человеческий организм как инструмент власти и социального контроля. Стремительный прогресс биотехнологий порождает трансгуманистские проекты, обещающие человеку практически неограниченную свободу, но несущие скрытые угрозы свободы выбора и личного достоинства.

Шорохова критически отнеслась к западным трактовкам проблематики, считая, что чрезмерное упрощение человеческого существа ведет к деградации понимания индивидуальности и открывает путь опасным политическим инструментам вроде биовласти и некрополитики. Именно поэтому ценность труда Кыласова именно в комплексном подходе, охватывающем исторический опыт и философско-гуманистический взгляд на природу человека.

* признан иноагентом на территории России.